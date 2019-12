FBI zaprl eno največjih strani za ilegalno pretakanje filmov

Ameriške oblasti so zaprle spletni strani Jetflix in iStreamItAll - slednja je ponujala kar 11.000 filmov in 118.000 epizod televizijskih serij, kar je več kot Netflix, Amazon Prime in Hulu.

Zanimivo je, da je iStreamItAll imel tudi več plačljivih naročnikov kot omenjene legalne storitve. Jetflix je (nelegalno) predvajal televizijske programe, z nekaj deset tisoč plačljivimi naročniki. Eden izmed operaterjev omenjenih strani je priznal, da je s temi stranmi zaslužil milijon dolarjev. Zanimivo, da je večino vsebin dobil preko strani s torrenti, uporabljal je skripte, ki so samodejno iskale in prenašale razne filme in serije. Strani so sicer operirale na strežnikih, lociranih v Kanadi.