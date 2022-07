Objavljeno: 1.7.2022 12:00

FBI kripto kraljico »kovanca« OneCoin dodal med 10 najbolj iskanih kriminalcev

Ameriški FBI je Bolgarko Rujo Ingatovo, »kripto kraljico«, ki je leta 2017 izginila s domnevno 500 milijoni ameriških dolarjev, dodal med najbolj iskane kriminalce in za informacije o njej ponudil 100.000 dolarjev nagrade.

Ruja Ignatova je bila od leta 2014 prvo ime goljufije imenovane OneCoin, ki je (bil) zelo priljubljen tudi v Sloveniji. Šlo naj bi za kriptovaluto, v resnici pa se je izkazalo za klasično Ponzijevo shemo, ki je nadgradila nekaj posameznikov, ki so obogateli z dovolj hitrim vstopom vanjo, medtem ko je ogromno drugih v njej izgubilo svoje prihranke.

Ignatova je bila nazadnje videna leta 2017, ko je v Bolgariji sedla na letalo in odletele v Grčijo. Leta 2019 je bila obtožena za osem primerov goljufije, strokovnjaki pa menijo, da danes s svojimi milijoni živi pod lažno identiteto in s spremenjeno zunanjostjo. Njen brat Konstantin Ignatov ni te sreče, saj so ga leta 2019 aretirali na letališču v Los Angelesu.

V zlatih časih je bilo tudi pri nas kar nekaj zelo aktivnih promotorjev OneCoin, organizirane pa so bile tudi konference v ljubljanskih hotelih. Domena onecoinslovenija.si je danes dosegljiva le prek Webarchiva.