Facebookovi inženirji nimajo pojma, kje hranijo podatke

Marca sta pred ameriškem sodišču pričala dva inženirja Facebooka v povezavi s škandalom Cambridge Analytica, med zanimivostmi pa je na dan prišlo dejstvo, da nimata pojma, kje točno se hranijo osebni podatki uporabnikov.

V spletu so se namreč pred kratkim objavile transkripcije teh pogovorov na sodišču. Glavni cilj zaslišanja je bil ugotoviti katere podatke Facebook hrani – in točno kje jih hrani. Na vprašanje strokovnjaka, katere uporabniške podatke hranijo, je eden izmed inženirjev (pravzaprav vodja ekipe) odgovoril, da po njegovem mnenju ni človeka, ki bi lahko zagotovo odgovoril na to vprašanje. V nadaljevanju je pojasnil, da bi potreboval »zajetni ekipni napor«, da bi skupaj ugotovili, kaj točno hranijo.

Na vprašanje, kako bi Facebook poiskal vse podatke, povezane z določenim uporabnikom, je omenjen inženir povedal, da bi pravzaprav potreboval več ekip iz oglaševalskega oddelka, da bi ugotovili, točno kam tečejo podatki, oziroma v katere izmed nekaj čez 50tih pod-sistemov.

Služba podjetja za odnose z javnostjo je povedala, da ti odgovori ne presenečajo, saj da zelo skrbno varujejo podatke in dostop do njih. Primer omenjenega škandala se na sodišču sicer vleče že štiri leta.