Facebookove zmenkarije tudi pri nas

Facebook je storitev Dating predstavil pred dobrim letom, sedaj pa so jo razširili še na Evropo.

Kot pravijo gre za zmenkarije, ki temeljijo na skupnih interesih – denimo dogodkih in skupinah. Seveda je Facebook Dating integriran z osnovno stranjo in tudi z Instagramom, kjer lahko fotografije objavimo tudi na svojem Dating profilu. Kot pravijo naj bila varnost in zasebnost osrednjega pomena nove storitve, tako lahko prijavimo zlorabe in blokiramo uporabnike. Na voljo bo le uporabnikom, ki so stari 18 ali več, ob tem nam bo stran tudi priporočila ljudi, ki imajo podobne interese.

Aplikacija za zmenke so tudi pri nas popularne, najbolj znana je aplikacija Tinder. Prednost Facebooka je seveda v tem, da že ima goro podatkov o svojih uporabnikih in tako dobre možnosti za povezovanje ljudi glede na interese. Vprašanje sicer, če bodo uporabniki zaupali Facebooku tudi na tem področju. Sprva so sicer nameravali storitev v Evropi predstaviti za valentinovo, a so predstavitev zaradi pomislekov regulatorjev prestavili.