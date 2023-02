Objavljeno: 9.2.2023 13:00

Facebookova »izravnava«

Meta Platforms, ki ima v lasti Facebook in Instagram, poskuša povečati učinkovitost, zato od svojih menedžerjev in direktorjev zahteva, da se preusmerijo v »individualne delavce« ali da zapustijo podjetje. Proces se notranje imenuje »izravnava«.

Ilustracija je generirana z umetno inteligenco Midjourney.

»Individualni delavci« niso vodje oz. menedžerji in se ne ukvarjajo z vodenjem drugih, temveč se osredotočajo na naloge, kot so kodiranje, oblikovanje in raziskave.

Meta je novembra lani odpustila 13% svojih zaposlenih in od takrat zaposleni živijo v strahu zaradi morebitnih bodočih odpuščanj. Mark Zuckerberg, izvršni direktor Mete, je v svojih izjavah za javnost poudaril, da še vedno meni, da je organizacija preveč počasna in okorna, zato je leto 2023 poimenoval »Leto učinkovitosti« in se zavezal k odpuščanju srednjih menedžerjev in neuspešnih projektov. Trenutne ocene delovnih mest bodo potekale postopoma in na individualni ravni. Nekateri zaposleni v Meti menijo, da je ta sprememba potrebna, saj imajo nekatere interne ekipe vodje, ki nadzorujejo le enega ali dva zaposlena.

Zuckerbergov načrt za organizacijo je pomagal delnicam Mete, da so okrevale iz najslabšega leta v zgodovini, leta 2022, in do sedaj zrasle za kar 56 %.

Vir: Furtune, ChatGPT , Midjourney in Monitor