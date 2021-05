Facebookov nadzorni odbor podprl »izključitev« Donalda Trumpa, vendar…

Facebookov nadzorni odbor, neodvisno telo, sestavljeno iz zunanjih strokovnjakov, je obravnaval Facebookovo odločitev o izključitvi bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Facebookovo odločitev o izključitvi iz Facebooka in Instagrama je odbor podprl, vendar je hkrati opozoril, da je bila časovno neomejena izključitev »nestandardna« in da bi odločitev morala temeljiti na standardiziranih pravilih, ki veljajo za vsakogar. Facebooku so dali šest mesecev časa, da odgovori na to pripombo in ustrezno ukrepa.

Odločitev o ustanovitvi zunanjega nadzornega odbora je bila s stališča Marka Zuckerberga verjetno mišljena kot prelaganje odgovornosti za težke odločitve. Žal je odbor to težko odločitev spet preložil nazaj na Facebook, oz. na Marka.

Twitter teh težav nima – odločili so se za trajno izključitev Donalda Trumpa in za tem stojijo.

Donald Trump je med tem ustanovil lastno spletno stran, ki je videti kot nekakšen oseben Twitter.