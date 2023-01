Facebook zaradi kršitev GDPR še ob 390 milijonov evrov

Evropski informacijski pooblaščenec je Meto, torej lastnika Facebooka in Instagrama, kaznoval s plačilom 390 milijonov evrov, ker je kršila Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Meta je namreč ob začetku veljavnosti GDPR od uporabnikov zahtevala, da se strinjajo z zbiranje, obdelavo in shranjevanjem osebnih podatkov, ne da bi ti zares imeli možnost izbire. Kdor se ni strinjal, storitev ni mogel več uporabljati.

To seveda ni v duhu GDPR, ki predpisuje številne varovalke in predvsem informirano soglasje, kar je v nasprotju s prisilo. Ker ima Meta sedež evropskih operacij na Irskem, ji tamkajšnji informacijski pooblaščenec redno izreka globe, ki se nanašajo na poslovanje v celotni EU, zato so tudi tako visoke.

Meta je želela GDPR de facto obiti. Irski informacijski pooblaščenec je želel izreči od 28 do 36 milijonov evrov težko globo, a sta se avstrijski in belgijski uporabnik, ki sta 25. maja 2018 prijavo vložila, pritožila. Evropski informacijski pooblaščenec (EDPB) je sedaj zavrnil tako nizko globo in jo povišal na 390 milijonov evrov, ki bodo prihodek irskega proračuna. Bizarno je, da je Irska sodelovala z Meto in se hitro sporazumela o desetkrat nižji globi.

Meta je že napovedala pritožbo na sodišču.