Facebook z lastno alternativo Twitchu

Facebook pripravlja aplikacijo za predvajanje računalniških iger (streaming), konkurenco priljubljenemu Twitchu, pa tudi YouTube Gaming in Microsoftovem Mixerju.

Aplikacija je bila sprva načrtovana za junij, a so zaradi koronavirusa in porasti popularnosti računalniških iger in predvajanja igranja v živo pohiteli z njenim izidom – aplikacija naj bi bila predstavljena danes, sprva na telefonih Android. Pripravljena je tudi že za iOS, a čakajo odobritev s strani Appla. Facebook se zaveda pomembnost področja računalniških iger, za platformo Facebook Gaming so podpisali tudi ekskluzivne pogodbe z nekaterimi priljubljenimi igralci.

Na tem področju je sicer še vedno najpomembnejši igralec Twitch, saj ima okoli 60% tržnega deleža (izraženo v času gledanja), sledi YouTube z 28 odstotki. Pri tem je ideja o poklicnem igranju iger med mladino vse bolj priljubljena – po nekaterih raziskavah naj bi bili med novodobnimi poklici najbolj popularni »YouTuberji«, pa tudi »Influenserji« in »streamerji«.