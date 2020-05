Facebook ustanavlja lastno vrhovno razsodišče

Družabna omrežja, v prvi vrsti prav Facebook, so v zadnjih letih pogosto deležna številnih kritik zaradi različnih zlorab tega komunikacijskega medija. Facebooku in tekmecem se očita tiha podpora, včasih celo širjenje sovražnih sporočil, lažnih novic, javnega šikaniranja posameznikov in podobnih vsebin, ki strašijo ali polarizirajo javnost. Kljub številnih poizkusom reševanja tega problema s tehnološkimi metodami, Facebook vseh sporov ne zmore ali ne zna enostavno rešiti, še posebej tedaj, kadar je vsebina na meji s pravico do svobode govora.

Facebook je tako najavil poseben odbor za nadzor in razreševanje sporov, ki bi mu lahko tudi interno vrhovno razsodišče (celo sodišče), ki o odločalo o najbolj spornih zadevah. Zamisel se je porodila že leta 2018, zdaj pa jo spravljajo v operativno rabo.

Razsodišče bo na začetku sestavljalo 20 članov, med katerimi so nekatera izredno ugledna imena. Med njimi najdemo Alan Rusiberga, bivšega glavnega urednika časopisa The Guardian, Helle Thorning-Schmidt, bivšo prvo ministrico danske vlade, Michaela McConnela, nekdanjega federalnega sodnika v ZDA. Med ostalimi srečamo številne aktiviste za človekove pravice in celo Nobelovo nagrajenko, Tawakkol Karman iz Jemena, ki je priznanje dobila za svoj aktivizem v času Arabske pomladi.

Nadzorni odbor naj bi postopoma dopolnili do polnega članstva, ki bo štelo 40 članov. Razsodbe odbora bodo dokončne, Facebook pa se je zavezal, da jih bo brezpogojno izpolnil, razen če bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo. Razsodišče bo reševalo spore za storitve Facebook in Instagram, medtem ko sporočilna storitev WhatsApp za zdaj ne sodi v njeno pristojnost.