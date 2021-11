Facebook ukinja sistem prepoznave obraza

Facebook ne bo več uporabljal svojega sistema prepoznave obraza, je danes sporočil upravljalec omrežja, na novo preimenovani Meta. Razlog so številni pomisleki zaradi varovanja zasebnosti uporabnikov.

»Obstajajo številne skrbi glede položaja tehnologije prepoznave obraza v družbi, regulatorji pa še pripravljajo jasna pravila glede uporabe te tehnologije,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisala družba Meta Platforms.

»Zaradi te negotovosti menimo, da je primerno omejiti uporabo prepoznave obraza na ozek nabor primerov,« so dodali v družbi, ki se je do nedavnega imenovala Facebook. Posledično bodo po lastnih navedbah izbrisali več kot milijardo predlog oz. vzorcev za prepoznavo obraza, ki so jih ustvarili uporabniki.

Predstavnik Facebooka je po poročanju agencije Reuters povedal, da bodo sistem, ki avtomatično identificira uporabnika na fotografijah in v video posnetkih, ukinili po vsem svetu in da bo postopek končan do decembra. Spremembe bodo po navedbah AFP vplivale na veliko uporabnikov, saj se je po podatkih Facebooka tretjina dnevnih uporabnikov omrežja odločila za uporabo tega sistema.

STA