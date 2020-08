Facebook sklenil pogodbo z glasbenimi založniki

Objavljeno: 31.7.2020 10:17

Po poročanju agencije Bloomberg je Facebook s tremi največjimi glasbenimi založniki podpisal pogodbo za predvajanje glasbenih spotov na svojem omrežju.

Gre za podjetja Universal Music Group, Sony Music Entertainment in Warner Music Group, s tem bodo okrepili svojo storitev Watch za predvajanje videa. Na tem področju seveda dominira YouTube, kjer so glasbeni spoti izredno popularni – več kot polovica uporabnikov tega spletišča ga redno uporablja tudi za predvajanje glasbe. Tudi seznam najpopularnejših video posnetkov je poln glasbe – na prvem mestu je video za pesem Despacito z 38 milijoni všečkov. Kaj to pomeni za ostale ponudnike, torej YouTube, Spotify in druge, še ni jasno.