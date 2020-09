Facebook se je zgledoval po tobačni industriji

Objavljeno: 25.9.2020 08:59

Bivši menedžer Facebooka, Tim Kendall, je pred ameriškim kongresom opisal, kako si je podjetje za zgled vzelo taktiko tobačnih podjetij.

Kendall je bil med leti 2006 in 2010 odgovoren za »monetizacijo« tega družabnega omrežja. Po njegovih besedah je podjetje že od samega začetka iskalo načine, da bi uporabnike čim bolj zasvojili. Tako so prišla statusna obvestila, »všečki«, označevanje uporabnikov na fotografijah in podobno. To naj bi bilo ogrodje, ki je kasneje tudi omogočilo in razpihnilo val lažnih novic, teorij zarote in podpihovanje sovraštva.

Odbor kongresa za trgovino namreč preučuje, kako družabna omrežja prispevajo k pojavu ekstremističnih in radikalnih vsebin. Po besedah Kendalla družabna omrežja ljudi vse bolj oddaljujejo, ne pa zbližujejo. Pred slabim letom smo v Monitorju pisali o tem, kako podjetja načrtno razvijajo igre tako, da povzročajo čim večjo odvisnost, podobno pa seveda počnejo tudi družabna omrežja.