Facebook razvija lasten operacijski sistem

Sodeč po pisanju portala The Information, v podjetju Facebook razvijajo lasten operacijski sistem, ki ga bodo morda nekoč uporabljali v vseh svojih izdelkih, kot so prikazovalniki Oculus, pametna očala in pametni pomočniki Portal. Razvoj lastnega OS je del strategije, ki bi družbi Facebooku omogočila manjšo odvisnost od glavne storitve, družabnega omrežja, hkrati pa zagotovila samozadostnost in neodvisnost od tehnologij, ki jih nudi konkurenca.

Gre za povsem nov operacijski sistem, ki je narejen od začetka in ne izhaja iz drugih (odprtokodnih) operacijskih sistemov. Projekt vodi Mark Lucovsky, nekdanji inženir družbe Microsoft, ki je bil soavtor operacijskega sistema Windows NT.

Omeniti velja, da novi projekt nima povezave z dosedanjimi raziskavami v Facebooku. Znano je namreč, da se je Facebook z idejo o lastnem operacijskem sistemu za domače naprave (IoT) poigraval že v ne tako davni preteklosti, a so se na koncu odločili za Android.

Da ima Facebook novo strategijo, kjer želi postati neodvisen in hkrati ponudnik bolj temeljnih tehnologij, pričajo tudi nekateri drugi projekti. Znano je, da v družbi razvijajo rešitve za povezavo vmesnika med človeškimi možgani in računalniškimi napravami. Na tem področju so menda v zadnjem času naredili izraziti napredek. Prek nakupa družbe CTRL-labs zdaj uporabljajo prototipe, ki jih je mogoče držati v roki.

Facebook prav tako razvija lastno digitalno pomočnico po zgledu Siri in Alexe. Digitalne pomočnice bodo po pričakovanjih postale sestavni del prihodnjih operacijskih sistemov, tako da gre pravzaprav za temeljni gradnik izdelka, ki bo v uporabi v naslednjih desetih letih.

Facebook se je na zapise v članku portala The information celo odzval in priznal obstoj razvoja operacijskega sistema, vendar poudarjajo, da ni nujno, da ga bodo uporabili v prihodnjih izdelkih. Ob tem so poudarili, da je trenutno glavni cilj projekta tehnologija, ki je potrebna za učinkovito uporabo neimenovanih pametnih očal z nadgrajeno resničnostjo (AR).