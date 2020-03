Facebook razmišlja o preoblikovanju »digitalne valute« Libra

Facebook je lani ustanovil širok konzorcij podjetij, ki naj bi ustanovil in skrbel za prvo globalno digitalno valuto Libra. Libra je kmalu postala tarča vseh, od držav naprej, zato obstaja možnost, da bo luč sveta ugledala vsaj nekoliko razvodenela.

Libra naj bi vsakomur, tudi tisti milijardi in sedemsto milijonov uporabnikov v svetu, ki nimajo bančnega računa, omogočala hitro in enostavno nakazovanja denarja. Vendar so se temu hitro uprle države, ki imajo monopol nad finančnim sistemom in izdajajo lastne valute. Pojavil se je tudi strah, da bi Libra lahko postala globalno omrežje, ki bi ga za financiranje uporabile teroristične organizacije. Iz konzorcija Libra Association je, tudi zaradi tega, izstopilo kar nekaj pomembnih organizacij, kot so Mastercard, Visa, Paypal, eBay in Stripe.

Ob takem globalnem odporu proti Libri tako ne čudi, da dobro poučeni Bloombergovi viri omenjajo možnost, da bi digitalna denarnica Libra poleg lastne »valute« omogočala tudi trgovanje z običajnimi »kovanci«, kot je ameriški dolar ali evropski evro. Načrt o le enem globalnem kovancu ni mrtev, le začasno se umika nekoliko širši formulaciji. Vprašanje pa je, če bo Libra v taki obliki za običajnega uporabnika sploh kaj drugačna od, denimo Paypala.

Bloombergovi sogovorniki seveda niso želeli biti imenovani, ker se vse povedano lahko še spremeni. Uradni odgovor Facebooka in Libra Association je, da se v resnici ni nič spremenilo in da vse teče po načrtih.