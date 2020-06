Facebook prilagodil pravila Trumpu

Da jim ne bi bilo potrebno sankcionirati ameriškega predsednika Trumpa so pri Facebooku že leta 2015 začeli prilagajati lastna pravila, piše Washington Post.

Zaradi Trumpovih "izpadov" pri Facebooku od takrat sproti prilagajajo pravila, podobne izpade pa dopuščajo tudi drugim populističnim svetovnim voditeljem. Pred kratkim so po eni izmed Trumpovih objav odgovorni pri Facebooku najprej stopili v kontakt z zaposlenimi v Beli Hiši, kasneje pa je predsednik sam poklical Zuckerberga. Po besedah odgovornih pri Facebooku jih naj bi objava postavila v nezavidljiv položaj – isto objavo je Twitter odstranil, pri Facebooku pa so se pač potrudili in poiskali argumentacijo, s katero so lahko objavo pustili.

To je prišlo na dan po raziskovanju časnika The Washington Post, kjer v novo objavljenih dokumentih pišejo tudi o tem, kako so pri Facebooku ročno prilagajali algoritme, s katerimi so preverjali točnost objav nekaterih spornih medijskih spletišč. Pri objavah medijsko odmevnih oseb se odločajo na podlagi tega, kako pomembna je objava s stališča »novičarstva«, odločitve o najbolj spornih objavah pa sprejme kar Mark Zuckerberg.