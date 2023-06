Objavljeno: 8.6.2023 07:00

Facebook odgovoren za psihološke težave moderatorjev

V prelomni sodbi je bil Facebook spoznan za odgovornega za nudenje ustrezne zdravstvene, psihiatrične in psihološke podpore moderatorjem v Keniji, ki pregledujejo vsebina na platformi. Delovno sodišče v Nairobiju je razsodilo, da mora Facebook nuditi ustrezno podporo zaposlenim moderatorjem.

V Nairobiju je zaposlenih približno 260 moderatorjev, ki nimajo lahkega dela. Pregledujejo vsebine na platformi, ali jih je treba odstraniti. Pri tem jim pomagajo algoritmi, ki seveda izluščijo v glavnem problematične vsebine. To pomeni, da večino delavnika zaposleni gledajo najbolj nizkotne vsebine.

Čeprav uradno niso zaposleni v Facebooku (oziroma Meti), je ta zanje odgovoren. Do leta 2019 so delali v podjetju Samasource, odtlej pa za evropski Majorel. A sodišče je odločilo, da so v bistvu Facebooku podizvajalci. Prepoznalo je kopico zdravstvenih težav, med njimi depresijo, anksioznost, posttravmatsko stresno motnjo itd. Vse to se pojavi, ker nimajo ustrezne podpore in pogojev dela.

Facebook je dejal, da se bo na razsodbo pritožil. A Facebook še zdaleč ni edini, ki jih potrebuje. Na enak način poteka urjenje umetne inteligence. ChatGPT in ostali delujejo zaradi delavcev v Afriki, o čemer bomo obširno pisali v naslednji številki, ki izide konec meseca.