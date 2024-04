Facebook očala dobila umetno inteligenco in video klice

Pri podjetju Meta so predstavili obsežno nadgradnjo pametnih očal Ray-Ban Meta, ki so dobila umetno inteligenco in podporo za video klice.

Umetna inteligenca v očalih za obogateno resničnost Ray-Ban Meta, ki je trenutno na voljo v beta različici za uporabnike v ZDA in Kanadi, omogoča glasovne ukaze in uporabo kamere, tako da zna na primer uporabniku prevesti jedilnik v tujem jeziku, ki ga ta drži v rokah. Očala so dobila tudi podporo za Apple Music v aplikaciji Meta View, ki omogoča posamezniku nadzor nad glasbe brez uporabe rok. Strojna oprema pametnih očal ostaja nespremenjena, dodali pa so nove barve in modele okvirjev. Novi modeli vključujejo obliko Skyler, ki spominja na mačje oči, in opcijo nizkega mostu za model Headliner, ki je primeren za ljudi, ki jim očala pogosto drsijo z nosu. Kamera, ki je doslej podpirala zgolj prenose v živo, po novem omogoča uporabnikom očal Ray-Ban Meta še video klice.

Cena očal za obogateno resničnost Ray-Ban Meta ostaja 300 ameriških dolarjev, kar ni malo, a je treba vedeti, da so povsem drug izdelek kot na začetku prodaje. S številnimi novimi funkcijami veljajo za enega izmed boljših tovrstnih izdelkov na trgu.