Objavljeno: 31.10.2025 05:00

Facebook obtožen kraje pornografije: bilo je za lastno uporabo, ne trening umetne inteligence

Pornografski založnik Strike 3 Holdings toži Meti, da je prek torrentov nezakonito prenašala pornografske filme. Od Mete zahtevajo 350 milijonov dolarjev, ker naj bi podjetje nezakonito pridobljene in avtorsko zaščitene pornografske posnetke uporabljalo za trening prihajajoče umetne inteligence. Meta zanika, da takšen model pripravlja, a ne zanika prenosov.

Gre za dobrih dva tisoč filmov, ki so jih prenesli IP-naslovi, ki pripadajo Metinim službenim računalnikom. Dogajanje sega v leta 2018-2025, torej še preden, je postala moderna umetna inteligenca tako razširjena. Zato očitno ni šlo za trening umetne inteligence, trdijo v Meti, temveč za "osebno uporabo zaposlenih". To naj bi dokazovalo tudi dejstvo, da so filme snemali enega po enega, ne pa v velikih šaržah. Trdijo, da so letno prenesli le dva ducata filmov, precej manj od trditev tožnikov.

Meta dodaja, da aktivnosti ni moč pripisati posameznemu zaposlenemu, temveč da je to počelo več ljudi. Morda je šlo za obiskovalce, podizvajalce ali druge ljudi, ki imajo občasno dostop do omrežja, ne pa za zaposlene. Meta zato sodišče poziva, da tožbo zavrže.