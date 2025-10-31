Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 31.10.2025 05:00

Facebook obtožen kraje pornografije: bilo je za lastno uporabo, ne trening umetne inteligence

Pornografski založnik Strike 3 Holdings toži Meti, da je prek torrentov nezakonito prenašala pornografske filme.  Od Mete zahtevajo 350 milijonov dolarjev, ker naj bi podjetje nezakonito pridobljene in avtorsko zaščitene pornografske posnetke uporabljalo za trening prihajajoče umetne inteligence. Meta zanika, da takšen model pripravlja, a ne zanika prenosov.

Gre za dobrih dva tisoč filmov, ki so jih prenesli IP-naslovi, ki pripadajo Metinim službenim računalnikom. Dogajanje sega v leta 2018-2025, torej še preden, je postala moderna umetna inteligenca tako razširjena. Zato očitno ni šlo za trening umetne inteligence, trdijo v Meti, temveč za "osebno uporabo zaposlenih". To naj bi dokazovalo tudi dejstvo, da so filme snemali enega po enega, ne pa v velikih šaržah. Trdijo, da so letno prenesli le dva ducata filmov, precej manj od trditev tožnikov.

Meta dodaja, da aktivnosti ni moč pripisati posameznemu zaposlenemu, temveč da je to počelo več ljudi. Morda je šlo za obiskovalce, podizvajalce ali druge ljudi, ki imajo občasno dostop do omrežja, ne pa za zaposlene. Meta zato sodišče poziva, da tožbo zavrže.

 

 

  • Severna Koreja s kriptovalutami in lažnimi zaposlenimi nakradla milijarde

    Severna Koreja s kriptovalutami in lažnimi zaposlenimi nakradla milijarde

    Za razliko od praktično vseh ostalih držav se Severna Koreja v veliki meri zanaša na internetni kriminal in kriptoprevare za financiranje delovanja države in izogibanje sankcijam. Tudi eden večjih letošnjih vdorov, ko so neznanci z borze Bybit ukradli za poldrugo milijardo dolarjev kriptovalute ether, je bil plod Severne Koreje.

    novice
    Objavljeno: 27.10.2025 07:00
  • Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Applov najnovejši in najtanjši iPhone Air, ki v debelino meri le dobrih pet milimetrov in tehta 165 gramov, je čudo tehnike, a ga začuda ljudje niso radostno sprejeli. Medtem ko se iPhone 17 Pro in iPhone 17 Pro Max prodajata rekordno, klasični iPhone 17 pa prav tako žanje visoke številke, iPhone Air zapostaja.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 05:00
  • Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidijin direktor Jensen Huang je dejal, da je tržni delež podjetja na Kitajskem hitro padel s 95 odstotkov na ničlo. To ni presenetljivo, saj izvoz na Kitajsko prepoveduje kar ameriška administracija. A to v resnici ni čisto res, saj po drugi strani več kot četrtino prodaje predstavlja izvoz v Singapur – od koder na Kitajsko vodijo neuradne poti.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 07:00
  • <span><span>Popolnoma drugačno električno kolo</span></span>

    Popolnoma drugačno električno kolo

    Rivianovo hčerinsko podjetje Also, specializirano za mikromobilnost, je predstavilo inovativno električno kolo TM-B (Transcendent Mobility - Bike), ki obljublja povsem novo izkušnjo vožnje. 

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 16:00
  • V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    Samo v lanskem letu so v Londonu ukradli 80.000 pametnih telefonov, kar je v milijonski metropoli sicer malo, a vseeno precej več kot v drugih podobno velikih mestih v Evropi. In približno tretjino več kot leto pred tem. Trend je torej zaskrbljujoč.

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 05:00
  • SD-kartica na dnu Atlantika preživela implozijo Titana

    SD-kartica na dnu Atlantika preživela implozijo Titana

    Raziskovalci so na dnu Atlantskega ocena v bližini razbitine Titanika našli SanDiskovo spominsko kartico SD, s katere so lahko sneli 12 fotografij in devet videoposnetkov. Kartica je tja potonila pred dvema letoma, ko je implodirala podmornica Titan, s katero je podjetje OceanGate želelo obiskati razbitine slavnega parnika.

    novice
    Objavljeno: 22.10.2025 05:00
Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
