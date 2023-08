Objavljeno: 9.8.2023 09:00

Facebook Messenger bo ne več podpiral smsov

Meta ugotavlja, da ni prav vsaka domislica zmagovalna in da ljudje ne želijo uporabljati njihove aplikacije za popolnoma vse namene. Pred leti je aplikacija Messenger dobila možnost prebiranja in odgovarjanja na smse, saj lahko na telefonih nastavimo privzeto aplikacijo za pošiljanje sporočil prek mobilnega omrežja. Prihodnji mesec bo funkcionalnost umrla.

Messenger je smse prvič podprl leta 2012, a so leta 2013 možnost odstranili. Vnovič so poizkusili leta 2016, ko so jih pustili ločene od pogovorov po omrežju Facebook, a se tudi to ni prijelo. Sedaj bo smsov nepreklicno konec.

Meta sporoča, da bo 28. septembra 2023 aplikacija Messenger prenehala podpirati smse. To se bo zgodilo po prvi posodobitvi po tem datumu. Iz Mete niso podrobneje pojasnili, zakaj so se odločili za to spremembo. Sklepati je moč, da je bila priljubljenost te funkcije prenizka, da bi se jo še naprej splačalo vzdrževati. K temu je gotovo pripomoglo tudi dejstvo, da smsi počasi izumirajo.