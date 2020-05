Facebook kupuje Giphy

Facebook je potrdil, da kupuje Giphy, najverjetneje za 400 milijonov dolarjev. Najuspešnejše podjetje za streženje (animiranih) datotek GIF, bo poslej del Facebookove ekipe Instagram.

Giphy je močno vpet v marsikatero spletno storitev oz. mobilno aplikacijo, saj preko programskih vmesnikov API omogoča prikazovanje, urejanje, obdelovanje in pošiljanje mobilnih GIFov oz. »stickerjev«, kot so nekje tudi imenovani. Med uporabniki so že leta tudi Facebookove aplikacije Facebook, Facebook Messenger in Instagram. Po besedah Facebooka slednje zavzemajo kar 50% vsega prometa, ki ga ustvari Giphy, polovica tega pa odpade na Instagram. Med bolj znanimi uporabniki so še Twitter, Apple (iMessage), Telegram, Signal, Snapchat, TikTok in Slack.

Facebook zagotavlja, da se za vse uporabnike (tudi posameznike) po nakupu ne bo spremenilo nič, uporaba Giphya bo ostala brez omejitev, kot do sedaj. Vseeno se postavlja vprašanje, kako bodo na nakup reagirala nekatera podjetja, ki se ob imenu »facebook« zdrznejo in pomislijo na zgodovino težav z varstvom osebnih podatkov, ki jo je imelo to podjetje (Cambridge Analytica!). Kaj bo denimo rekel Apple? Telegram in Signal? Ali Twitter, ki se ima za resno konkurenco Facebooku in je z njim že sedaj v laseh (uporabniki Instagrama ne morejo več iskati svojih prijateljev na Twitterju, uporabniki Twitterja pa v tvitih ne morejo neposredno prikazovati Instagramovih fotografij).

Sploh pa – Giphy bo morda res še naprej prost za uporabo, toda kaj, če bodo njegovi GIFi nekoč pridobili tudi sledilne kode ali pike, česar sedaj nimajo? Facebooku bi to gotovo lepo sedlo v njegov poslovni model.