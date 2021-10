Facebook kljub kritikam z 9 milijardami dolarjev prihodkov

Facebook je kljub vse večjim kritikam v tretjem četrtletju prehitel lastna pričakovanja in zabeležil za devet milijard dolarjev prihodkov. To je dobro milijardo več kot v enakem obdobju lani.

Zanimivo, da so pri Facebooku nekoliko zaostali za pričakovanji analitikov. Med večjimi ovirami je Applova poteza, da v sistemu iOS izboljšajo zasebnost svojih uporabnikov. Po novem morajo aplikacije pri navzkrižnem sledenju uporabnikov uporabljati sistem »opt-in«, torej se moramo aktivno strinjati s takim sledenjem. Menda naj bi več kot 80% vseh uporabnikov na iOS odklonilo to sledenje, kar se seveda pozna pri Facebookovem zaslužku na oglasnem področju.

V svetu je Facebook pod vse resnejšimi drobnogledi politikov, pravnikov in regulatorjev. Razlogov je več, od podpihovanja sovraštva in vzpodbujanja teorij zarot (nevarnost omrežij 5G, cepiv zoper koronavirusu, itd.) pa do monopolnega obnašanja in nelojalnega oviranja konkurence. Pred kratkim pa smo pisali tudi o izredno pomanjkljivem nadzoru nad objavami v ne-angleških jezikih.