Facebook in druga Metina družabna omrežja aktivno uporablja polovica sveta

Skupno število mesečno aktivnih uporabnikov v celotni družini aplikacij Meta, ki vključuje WhatsApp, Instagram, Messenger in zdaj Threads, je 3,88 milijarde, kar predstavlja skoraj polovico svetovnega prebivalstva.

Četrtletno poročilo podjetja Meta poleg najboljših poslovnih rezultatov po letu 2021 razkriva številne druge zanimive podatke. Med njimi je informacija, da je družabno omrežje Facebook kljub upadu priljubljenosti med mlajšimi generacijami preseglo 3 milijarde aktivnih uporabnikov.

Čeprav so mejniki pomembni, je za Meta in njene vlagatelje morda še pomembnejše, da število dnevnih aktivnih uporabnikov še naprej raste. Facebook ima 2,064 milijarde dnevnih aktivnih uporabnikov, kar je več kot 2,037 milijarde v prejšnjem četrtletju. Ta rast je ključna, saj je Facebook v zadnjem četrtletju leta 2021 poročal o svojem prvem četrtletnem upadu dnevnih aktivnih uporabnikov. Rast bi lahko deloma poganjala funkcija Reels, ki je kopija TikToka in jo Meta močno promovira na Instagramu in Facebooku. Po besedah izvršnega direktorja Mete, Marka Zuckerberga, Reels dobi 200 milijard predvajanj na dan prek vseh aplikacij.

Meta veliko pričakuje tudi od Twitterjevega klona, aplikacije Threads, ki je zgolj v petih dneh po objavi presegla 100 milijonov uporabnikov. Zuckerberg pričakuje, da bo aplikacija Threads, naslednja z več kot milijardo aktivnih uporabnikov in pomemben gradnik v zgodbi Metinega omreženega sveta.