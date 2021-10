Facebook ima velik problem

Facebook se sooča z največjim škandalom od izbruha afere Cambridge Analytica. To pot so se v škripcih znašli zaradi razkritij, ki sledijo iz dokumentov žvižgačice Frances Haugen. O dokumenti razpravljajo tako v kongresu kakor v časnikih. Dokazujejo, da ima Facebook ogromne probleme pri zagotavljanju varnosti, zakonitosti in spodobnosti svoje platforme.

Medtem ko se Facebook na papirju trudi zajeziti sovražni govor, neresnice, teorije zarote in nezakonite vsebine, so vsi to poizkusi osredotočeni na angleščino. Facebook kar 87 odstotkov teh sredstev vlaga v vsebine v ZDA, medtem ko v drugih jezikih cvetijo razne sumljive vsebine. Moderatorjev, ki bi razumeli na primer arabsko, imajo daleč premalo. V Afganistanu so celo Facebookove strani za prijavo sovražnega govora napačno prevedene v lokalni jezik. To omogoča neovirano širjenje teorij zarote, sovražnega govora, narkokartelov in podobnih vsebin v nemščini, španščini in številnih drugih jezikih.

Facebook živi od algoritmov, ki določajo, kaj vidimo. Težava je, da niti Facebook interno ne ve povsem natančno, kako ti algoritmi delujejo. To je resna pomanjkljivost, saj vodi do sistematičnih pristranskosti in diskriminacije. Velik dela Facebooka je tudi umetna inteligenca, ki bi morala zaznavati zlorabe in sovražni govor, a je klavrno pogorela. Danes Facebook ukrepa pri manj kot odstotku nasilnih vsebin in manj kot petih odstotkih sovražnega govora, prijavljanje pa je težavno.

Glavni očitek Facebooku pa je seveda, da za vse te negativne vplive na družbo in tudi nespoštovanje zakonodaje ve že dlje časa, ker navsezadnje to odkrivajo tudi interne raziskave, a ne ukrepa. Tudi zato so mnogi prepričani, da so zadnje napovedi o povečanju vlaganj v prijaznejšo uporabniško izkušnjo blažev žegen. Facebook medtem zavrača očitke in pravi, da so v varnost vložili 13 milijard dolarjev in da imajo zaposlenih 40.000, ki skrbijo za varno uporabniško izkušnjo.