Facebook bo v Franciji plačal 106 milijonov evrov zaostalih davkov

Facebook je s francosko davčno upravo sklenil dogovor, po katerem bo plačal 106 milijonov evrov zaostalih davkov. S tem bo poravnal svoje obveznosti od leta 2009 do 2018. Za leto 2020 so se obvezali plačati 8,5 milijona evrov davkov, kar je polovico več kot lani. V omenjenih zneskih je vračunanih tudi 22 milijonov evrov, ki niso davki, temveč globa zaradi utajitve davkov.

Postopek so francoski organi začeli leta 2012 in do sedaj so v njem pregledali poslovanje v letih 2009-2018. Podrobnosti o dogovoru niso znane. Iz Facebooka so sporočili, da poslujejo v skladu z zakonodajo in da v državah, kjer so prisotni, sproti poravnavajo vse davčne obveznosti. Dodajajo, da tesno sodelujejo z oblastmi po svetu in sproti razrešujejo morebitne spore, kot je bil francoski.

Francija v zadnjih mesecih močno pritiska na multinacionalke, češ da v Franciji (in drugod) plačujejo premalo davkov, ker večino dobičkov skrijejo oziroma pretočijo v prijaznejše režime (v Evropski uniji je to Irska).

Od leta 2018, ko je tudi Irska zakrpala luknje in so se iztekli stari dogovori, je Google spremenil strukturo in davke obračunava pravičneje, so dejali. Prihodki od oglaševanja, ki so ustvarjeni v Franciji, so odslej tam tudi prikazani. V letu 2019 je Google plačal davek na dobiček po 38-odstotni stopnji v Franciji. V Veliki Britaniji pa je Google na primer ustvaril 1,65 milijarde funtov prihodkov in plačal 28,5 milijonov funtov prihodkov.

Francija si prizadeva, da bi OECD sprejel prenovo davčnega sistema, ki bi izkoreninil skrivanje in multinacionalke prisilil v plačevanje poštenih davkov ne glede na lokacijo. Za predlog ni popolne podpore niti v EU, saj ga nekatere države (denimo Irska, Nizozemska in Švedska) ne podpirajo – za kar imajo lastne interese. Francija je zato napovedala uvedbo digitalnega davka, ki je odložen do konca leta.