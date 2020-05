Facebook bo moderatorjem, ki »čistijo za uporabniki«, moral izplačati 52 milijonov dolarjev odškodnine

Podjetje se je z zneskom 52 milijonov dolarjev poravnalo s tožniki v skupinski tožbi, ki je podjetje obtožila, da moderatorjem ne zagotavlja varnih pogojev za delo, saj jim le to povzroča postravmatski stres (PTSD).

Facebook (pa tudi Youtube, Twitter in drugi) za odstranjevanje neprimernih vsebin poskuša uporabljati programske rešitve (»umetno inteligenco«), vendar morajo na koncu veliko dela opraviti tudi človeške roke, oz. oči. V ta namen obstajajo specializirana podjetja, kot je Accenture, ki svoje storitve ponujajo spletnim velikanom, njihovi uslužbenci pa redno odstranjujejo in gledajo (video) posnetke samomorov in posilstev. Mnogi izmed njih se pritožujejo, da jim tako delo povzroča postravmatski stres, podobno, kot ga velikokrat doživijo vojaki, ko se vrnejo iz vojnih območij.

Poravnava zajema moderatorje, ki delajo oz. so delali v Kaliforniji, Arizoni, Texasu in Floridi od leta 2015 do danes. Vsak izmed njih (11.250 jih je) bo dobil najmanj 1000 dolarjev odškodnine, tisti, ki so jim diagnosticirali PSTD pa še več.

O moderatorjih spletnih omrežij pišemo tudi v aktualni številki Monitorja: