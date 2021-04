Facebook bi normaliziral uhajanje osebnih podatkov

Facebook je nehote objavil svojo interno strategijo za uhajanje osebnih podatkov – vse skupaj čim bolj pomesti pod preprogo in normalizirati idejo, da bodo podatki pač uhajali.

Belgijska spletna stran Data News je prejela Facebookovo interno elektronsko sporočilo, v katerem je opisana zgoraj omenjena taktika. Pri družabnem omrežju pričakujejo več incidentov z uhajanjem osebnih podatkov uporabnikov in nameravajo dogajanje predstaviti kot običajno, oziroma kot težavo vseh družabnih omrežij. Hkrati omenjajo, da se bo medijska pozornost okoli te težave s časom umirila.

V grobem gre za pojav povsem enostavnega prenosa dosegljivih podatkov, t.i. »web scrapping«. Odpremo Facebook profil nekega uporabnika in prepišemo vse podatke, ki jih je objavil. To se seveda počne "univerzalnimi" programi, kar Facebook uradno sicer prepoveduje, tehnično pa je izredno enostavno izvedljivo. Uporabniki imajo lahko svoje profile sicer zaklenjene, a se že iz javno dostopnih podatkov ogromno izve – že podatek, katere strani smo »všečkali« nam hitro sestavijo okvirno sliko nekega uporabnika. Zaradi različnih varnostnih ranljivosti pa na ta način vse prehitro najdemo tudi osebne podatke, denimo telefonske številke in elektronske naslove.