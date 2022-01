FAA preiskuje, ali je letalo namerno strmoglavilo zaradi všečkov in ogledov na YouTubu

Ljudje so že umirali zaradi snemanja sebkov, seveda nehote, in počeli številne neumnosti za čim več ogledov in všečkov. A vendarle je posnetek, ki je od lanskega božiča na YouTubu zbral že več kot milijonov ogledov, poseben. Trevor Jacob je posnel, kako je s padalom skočil iz letala, ki je nato strmoglavilo. Preiskovalci sedaj menijo, da ni šlo za srečno naključje, temveč namerno nesrečo.

Zadnji polet Taylorcrafta BL64 se je zgodil 24. novembra lani v Kaliforniji. Jacob trdi, da je med letom motor ugasnil, zato je letalo izgubilo vzgon in začelo padati z neba. Ker motorja ni mogel ponovno zagnati, je letalo usmeril proti tlom in izskočil s padalom, ki ga je imel. Posnetek, ki ga je objavil mesec pozneje na YouTubu, je hitro postal senzacija.

A s senzacionalizmom pridejo tudi ogledi množice, v kateri so tudi strokovnjaki. Letalski entuziasti so že kmalu po objavi posnetka začeli komentirati, da je bila nesreča zaigrana, torej da je Jacob letalo namenoma treščil v tla, da bi imel čim boljši posnetek in čim več ogledov. Ko je komentarje ugasnil, so se pojavili tudi številni videoposnetki, v katerih posamezniki secirajo incident in utemeljujejo, zakaj naj bi šlo za nameren dogodek.

Sedaj se je vpletla Uprava za letalsko varnost (FAA), ki bo incident uradno preiskala. FAA je pri tem zelo temeljita, zato bomo na izsledke lahko čakali več kot leto dni. Zgodba je nadvse nenavadna, saj je Jacob po nesreči razbitino umaknil in skril na neznano mesto. Če bo FAA ugotovil, da je letalo namerno treščil v tla in ob tem kršil zakone, mu grozi tudi kazen.