Excel dobiva nove dimenzije in žive podatke

Preglednice morda niso najbolj vroča tehnologija ta hip, saj jih poznamo že desetletja, a še vedno veljajo za enega od temeljev v marsikaterem podjetje in poslovnem procesu. Pri Microsoftu pa menijo, da na tem področju še niso izčrpali možnosti za inovacije. Preglednica Excel tako v prihodnjih mesecih dobiva povsem nove možnosti za integracijo z zunanjimi podatkovnimi viri, možnost povezave s svežimi podatki v živo in možnost uporabe novih, prilagodljivih strukturiranih podatkovnih tipov.

Prav slednja možnost je temelj za vse prihajajoče novosti, ki jih bomo postopoma srečali v novih objavah preglednice Excel. Posamezna celica zdaj nima zgolj možnosti hrambe določene vrednosti ali niza vrednosti (array), temveč lahko hrani poljubno, hierarhično strukturo podatkov, ki jo lahko programsko poizvedujemo in določamo, kateri element bodo v njej dostopni, vidni in uporabni.

S pomočjo novega orodja za delo s podatki lahko preprosto določimo vir podatkov, ki je lahko datoteka, podatkovna baza, spletna storitev in drugi viri. Podatke lahko tudi samodejno ali ročno osvežujemo iz izvornih sistemov, da zagotovimo njihovo ažurnost. Microsoft je s tem novim orodjem precej poenostavil dostop do kvalitetnih poslovnih podatkov, do katerih je bilo v preteklosti možno priti zgolj s posebnimi programi in ustreznim strokovnim znanjem.

Eden od virov, ki ga Microsoft še posebej izpostavlja so podatkovne analize narejene s programom PowerBI, pri katerem Microsoft celo podpira iskanje podatkov po strukturah, ki uporabniku niso vnaprej znane. Poleg tega pri Microsoftu pripravljajo repozitorij splošno uporabnih javnih podatkov, ki se nenehno ažurirajo. V ta namen so se povezali z družbo Wolfram Resarch, s katerim bodo postopoma pripravili čez 100 uporabnih virov javnega poslovnega značaja.