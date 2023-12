Evropsko sodišče dokončno prikimalo Amazonu, ki mu ni treba plačati 250 milijonov evrov

Evropsko sodišče je tudi na drugi stopnji pritrdilo Amazonu in odpravilo odločbo Evropske komisije, s katero je ta leta 2017 Amazonu naložila 250 milijonov evrov. Ocenila je, da je Luksemburg, kjer ima Amazon evropski sedež, nezakonito podelil davčne olajšave podjetju. Amazon se je pritožil in leta 2021 je Splošno sodišče EU, torej na prvi stopnji, razveljavilo odločitev Komisije. Ta se je pritožila še na najvišje sodišče.

A rezultat se ni spremenil. Evropsko sodišče je razsodilo, da Evropska komisija ni uspela prepričljivo pokazati, da naj bi bila davčna obravnava Amazona v Luksemburgu nedovoljena državna pomoč. Odločitev najvišjega sodišča je brezprizivna.

Razumljivo je Amazon pozdravil razsodbo, saj da dokazuje, da je Amazon upošteval vse zakone in da ni imel prednostne obravnave. Precej bolj kritični so v Oxfamu, kjer so odločitev označili kot zgodnje božično darilo, ki bolj kot kaj drugega dokazuje, da EU nujno potrebuje davčno reformo.

Spor med Komisijo in Amazonom se sicer nanaša na dve desetletji star dogovor, saj sta Luksemburg in Amazon davčni dogovor sklenila davnega leta 2003. A ta je še vedno dopusten, kaže odločitev sodišča.

Komisija ima sicer na sodišču nemalo težav, a vse oči bodo prihodnje leto uprte v odločitev v sporu med Komisijo in Applom. Tam gre za 13 milijard evrov, kolikor naj bi Apple pridobil na Irskem.