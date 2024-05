Objavljeno: 21.5.2024 05:00

Evropski procesor bo leto dni zamudil

Podjetje SiPearl, ki razvija popolnoma evropski procesor za uporabo v superračunalnikih, je razkrilo nekaj več podrobnosti o prihajajočem Rhea CPU. Lahko smo veseli, da bo imel več jeder, kot je kazalo doslej, a kaj ko bo tudi bolj zamujal, kot je kazalo doslej.

Namesto predvidenih 72 jeder bo imel Rhea 80 jeder, so sporočili. Žal pa se jih bomo še načakali, saj so časovnico premaknili na leto 2025. Rhea so prvikrat napovedali leta 2019 v okviru Iniciative evropski procesor in bi bil moral iziti leta 2023, nato so ga premaknili na leto 2024, sedaj pa še leto dni pozneje.

Imel bo 80 jeder ARM Neoverse V1, vsako z dvojno 256-bitno enoto SVE (Scalable Vector Extensions), ki se uporablja za izračune z umetno inteligenco. Pomnilnik po standardu HBM2E se bo naslavljal prek 256-bitnega vmesnika DDR5, procesor pa bo imel tudi 104-kanalni PCIe pete generacije.

A vendarle – zamik na leto 2025 pomeni, da bo procesor vsaj dve generaciji za ameriško in tajvansko konkurenco. Zgrajen bo v 7-nm tehnologiji, kar je zastarelo že danes. HBM2E se bo prihodnje leto že umikal HBM3E. To ne pomeni, da bo Rhea popolna polomija, saj je razvoj lastnega procesorja v Evropi pomemben, a najhitrejši na svetu ne bo. Morda bo bolje drugi iteraciji.