Objavljeno: 4.1.2023 12:46

Evropski parlament za razširitev mreže električnih polnilnih postaj za avtomobile

Evropski parlament je danes sprejel stališče o osnutku novih pravil, katerih namen je razširiti mrežo polnilnih postaj za avtomobile, tovornjake, vlake in letala na električni in vodikov pogon v EU. Električne polnilne postaje za avtomobile bi morale biti do leta 2026 na voljo na vsakih 60 kilometrov, menijo evropski poslanci.

Poleg tega so se zavzeli za postavitev oskrbovalnih postaj z vodikovim gorivom do leta 2028 na vsakih 100 kilometrov.

Evropski poslanci so na zasedanju v Strasbourgu sprejel stališče do dveh predlogov iz svežnja Pripravljeni na 55 do leta 2030 oziroma načrta EU za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Gre za nova pravila za alternativna goriva ter pravila o uporabi obnovljivih goriv v pomorskem prometu.

Alternativne oskrbovalne postaje bi morale biti dostopne vsem blagovnim znamkam vozil, plačilo pa bi moralo biti enostavno. Poslanke in poslanci želijo tudi dostopno točko EU za podatke o alternativnih gorivih, ki bo zagotovila informacije o razpoložljivosti, čakalnih dobah in cenah na različnih postajah po vsej Evropi, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Trenutno je v EU 377.000 polnilnih postaj, to pa je le polovica tistega, kar bi bilo treba doseči, če bi članice izpolnile svoje obljube, je opozoril poročevalec za infrastrukturo za alternativna goriva, nemški evroposlanec Ismail Ergu (S&D).

Evropski parlament je danes sprejel tudi stališče glede osnutka novih pravil o uporabi obnovljivih in nizkoogljičnih goriv v pomorskem prometu. Parlament želi, da bi pomorski sektor zmanjšal izpuste toplogrednih plinov z ladij za dva odstotka od leta 2025, 20 odstotkov do leta 2035 in 80 odstotkov do leta 2050 v primerjavi z letom 2020.

To bi veljalo za ladje z bruto tonažo nad 5000 ton, ki so načeloma odgovorne za 90 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida. Poslanke in poslanci so določili tudi cilj dveh odstotkov porabe obnovljivih goriv ter se zavzeli, da bi kontejnerske in potniške ladje na privezu v glavnih pristaniščih EU od leta 2030 uporabljale oskrbo z električno energijo s kopnega. To bi znatno zmanjšalo onesnaževanje zraka v pristaniščih, poudarjajo poslanci.

Vir novice: STA.