Objavljeno: 12.5.2023 05:00

Evropski parlament: uporaba umetne inteligence za prepoznavanje obrazov prepovedana

Prihajajoča regulacija umetne inteligence v Evropi, tako imenovani AI Act, je korak bliže. Na pristojnem odboru Evropskega parlamenta so včeraj potrdili osnutek uredbe, o kateri bodo na plenarni seji glasovali junija.

Nova uredba bo celovito uredila področje umetne inteligence v Evropi, kar bo vključevalo tudi njeno uporabo pri prepoznavanju obrazov, preostali biometriki in podobno. Evropska komisija je AI Act predlagala pred dvema letoma, sedaj pa se obeta potrditev v Evropskem parlamentu. Ko bo tam potrjen na plenarni seji, kar se kani zgoditi prihodnji mesec, se bodo začela še končna usklajevanja s Svetom, kjer bo šlo večinoma za tehnične popravke, in nato glasovanje držav.

Pričakovati je, da bo sprejetju in začetku veljale, še dve leti prehodnega obdobja, ko se vse določbe ne bodo uporabljale. Novi AI Act bo sorazmerno strog, uporabo umetne inteligence pa bo omejeval glede na tveganje. Razvrščena bo v kategorije: minimalno, omejeno, visoko in nesprejemljivo. V prvi kategoriji omejitev rabe ne bo, v visokem tveganju pa bodo zelo stroge. Umetne inteligence z nesprejemljivim tveganjem ne bo dovoljeno uporabljati.

Sem na primer sodi uporaba za prepoznavanje obrazov na javnih mestih in uporaba za predvidevanje pri organih pregona, zbiranje podatkov iz družbenih omrežij in nadzornih kamer, uporaba za prepoznavanje čustev pri organih pregona, delodajalcih in v izobraževanju itd.

EU