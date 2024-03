Evropski parlament sprejel uredbo o umetni inteligenci – AI Act

Poslanci Evropskega parlamenta so včeraj potrdili akt o umetni inteligenci, katerega besedilo so v pogajanjih s predstavniki držav dorekli decembra lani. Akt je bil potrjen s 523 glasovi za, 46 proti in 49 vzdržanimi.

Novi akt prinaša varovalke, ki bodo skrbele, da umetna inteligenca ne bo ogrozila osnovnih človekovih pravic, demokracije, vladavine prava in okoljske trajnosti, hkrati pa želijo z novo zakonodajo zagotoviti inovativnost Evrope.

Bistvenih novosti v primerjavi z že znano vsebino predloga uredbe ni. Umetno inteligenco deli na več kategorij glede na resnost grožnje, ki jo predstavlja. V določenih primerih umetne inteligence sploh ne bo dovoljeno uporabljati, denimo za biometrično kategorizacijo, strganje posnetkov ljudi z interneta ali za izdelavo podatkovnih baz za prepoznavanje obrazov. Organi pregona bodo lahko biometrične sisteme za identifikacijo uporabljali v zelo redkih primerih.

V drugih primerih, ki so še vedno tvegani, a nekoliko manj, bodo veljale stroge omejitve in varovalke. To je na primer uporaba v ključni infrastrukturi, izobraževanju in usposabljanju, zdravstvu in podobno. Uredba uvaja tudi obvezno transparentnost, zlasti za modele splošne umetne inteligence (general purpose AI). Označevanje izdelkov umetne inteligence, zlasti večpredstavnostnih datotek, je obvezno.

Kazni za kršitve bodo po evropski navadi stroge, in sicer 35 milijonov evrov ali celo 7 odstotkov globalnega prometa.

Europa.eu