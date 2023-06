Evropski parlament potrdil zakon o umetni inteligenci.

Evropski parlament je včeraj potrdil osnutek zakona o umetni inteligenci, AI Act, s katerim bo Evropska unija regulirala razvoj in uporabo umetne inteligence. Za zakon je glasovalo 397 poslancev, proti pa jih je bilo 193. Trideset se jih je vzdržalo.

Zakon je najobsežnejša regulacija umetne inteligence na svetu. Uvaja več varovalk in umetno inteligenco deli na več stopenj, odvisno od tveganja. Če bo to minimalno, uporaba ne bo omejena. Za omejeno tveganje večjih omejitev takisto ne bo, medtem ko bo umetna inteligenca z visokim tveganjem podvržena regulaciji. Obstaja še četrta kategorija, ki bo prepovedana. Sem sodijo na primer sistemi za avtomatično določanje kazni v sodnih postopkih. Zakonodaja prinaša še številne druge regulacije in obvladovanje tveganje za zdravje, varnost, okolje, temeljne pravice, demokracijo in vladavino prava.

Pozitivno glasovanje v Evropskem parlamentu je šele prvi korak na dolgi poti do sprejetja nove zakonodaje. Končno besedilo bo sprejeto šele konec leta, potrditi pa ga morajo tudi države članice, torej Svet.