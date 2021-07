Evropski parlament ponovno dovolil strojno pregledovanje sporočil

Evropski parlament je v torek minuli teden sprejel odstopanje (derogation) od direktive o e-Zasebnosti, ki v nasprotju z določili direktive omogoča avtomatično skeniranje vsebin elektronske pošte in aplikacij za hipno sporočanje. Ukrep, ki je namenjen boju zoper zlorabo otrok na spletu, je požel hudo nasprotovanje aktivistov, zagovornikov pravice do zasebnosti in manjšinskega dela evropskih poslancev. Za odstopanje je glasovalo 537 poslancev, proti jih je bilo 133, 20 pa se jih je vzdržalo.

Direktiva 2002/58/EC o zasebnosti in elektronskih komunikacijah je že precej stara, a večjem delu še vedno veljavna. Novosti prinaša direktiva 2018/1972 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, ki pa je vse države še niso prenesle v nacionalno zakonodajo, čeprav se je rok iztekel 21. decembra 2020. Med njimi je tudi Slovenija, kjer novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) še vedno ni bil sprejet, zaradi česar je 3. 2. 2021 prejela uradni opomin Evropske komisije.

Po novi direktivi (oziroma ustrezni nacionalni zakonodaji) ponudniki aplikacij za komunikacijo, ki ne temeljijo na enolični telefonski številki (number-independent interpersonal services), ne bi smeli več uporabljati tehnologij, ki so namenjene avtomatičnemu zaznavanju, prijavljanju in odstranjevanju otroške pornografije in sorodnih vsebin. Da bodo lahko to počeli še naprej, je Komisija predlagala začasen odstop od direktive, kar je Parlament sprejel. Pogajanja med državami, Komisijo in Parlamentom so trajala več mesecev, nato pa je bil 29. aprila 2021 usklajen osnutek, ki je bil 6. julija potrjen na plenarni seji Parlamenta.

Začasni odstop velja do 31. decembra 2025. Če bo v tem času sprejeta novela direktive (e-Privacy), ki bo te določbe vgradila v samo direktivo, bo začasno odstopanje avtomatično nehalo veljati. V nasprotnem primeru pa se lahko zgodi, da bo ta rešitev trajno ostala ločena od direktive.

Evropski parlament