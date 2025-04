Evropski odgovor na tujo dominacijo v umetni inteligenci

Evropska umetna inteligenca (UI) se nahaja na razpotju. Medtem ko Kitajska s projektom DeepSeek in ZDA s pobudo Stargate postavljata nove standarde v razvoju velikih jezikovnih modelov (LLM), Evropa išče svojo pot do digitalne suverenosti. Odgovor prihaja v obliki odprtih modelov, skupne infrastrukture in specializiranega znanja.​

Projekt OpenEuroLLM, ki ga vodi konzorcij 20 evropskih raziskovalnih institucij in podjetij, si prizadeva razviti zmogljive, večjezične jezikovne modele, prilagojene komercialnim, industrijskim in javnim storitvam. Ti modeli bodo nastajali v skladu z evropskimi regulativnimi okviri, kar zagotavlja skladnost z evropskimi vrednotami in tesno sodelovanje z odprtokodnimi ter znanstvenimi skupnostmi. Cilj je ustvariti modele, programsko opremo, podatke in evalvacijske metode, ki bodo popolnoma odprti in prilagodljivi za specifične potrebe industrije in javnega sektorja.​

Vzporedno s tem se v Evropi krepi gibanje za razvoj manjših, specializiranih jezikovnih modelov (SLM), ki so energetsko učinkovitejši in bolj prilagodljivi za specifične naloge. SLM-ji omogočajo hitrejše in cenejše prilagajanje modelov za konkretne poslovne potrebe, hkrati pa so bolj trajnostni in skladni z evropskimi cilji glede energetske učinkovitosti.​

Evropska unija je poleg tega v okviru pobude InvestAI napovedala mobilizacijo 200 milijard evrov za naložbe v UI, vključno z ustanovitvijo sklada v višini 20 milijard evrov za izgradnjo do petih AI gigatovarn. Te bodo opremljene s približno 100.000 najsodobnejšimi AI čipi, kar je štirikrat več kot trenutne zmogljivosti. Poleg tega EU načrtuje vzpostavitev podatkovnih laboratorijev in potrojitev zmogljivosti podatkovnih centrov v naslednjih petih do sedmih letih.​

Kljub tem ambicioznim načrtom se Evropa sooča z izzivi, kot so zagotavljanje zadostne količine procesorjev za UI, iskanje primernih lokacij in zadostne električne energije za delovanje gigatovarn. Poleg tega obstaja skepticizem glede smiselnosti velikih javnih naložb v hitro razvijajočem se tehnološkem okolju, kjer so potrebne pogoste in drage nadgradnje.​