Evropski konzorcij ponudnikov v oblaku postavlja ultimat Microsoftu

Skupina ponudnikov infrastrukture v oblaku v Evropi je Microsoftu postavila ultimat: prenehajte z neupravičeno diskriminacijo funkcij in cen proti pošteni konkurenci ali pa se soočite s pravnimi ukrepi. Skupina že od leta 2022 dalje skuša doseči poštene pogoje za licenciranje Microsofove programske opreme v lastnih oblakih.

Združenje Cloud Infrastructure Providers in Europe (CISPE) je neprofitna industrijska skupina s sedežem v Bruslju, v katero je včlanjenih 27 organizacij, od tega 26 s sedežem v Evropi in ameriški AWS. Leta 2022 so proti Microsoftu podali tožbo zaradi monopolističnega ravnanja pri določanju obračunskih pogojev in cen za storitve v oblaku.

Glavni del pritožbe je način, kako Microsoft znižuje ceno svoje programske opreme, kadar je ta povezana z njegovimi storitvami v oblaku Azure, zaradi česar je vsakršna konkurenca občutno dražja. Microsoft je lani zadevo skušal rešiti izvensodno, a so člani CISPE povedali, da je bila Microsoftova ponudba zanje nesprejemljiva in so je zavrnil.

Obe strani sta sicer pred kratkim obnovili pogajanja in zdi se, da je tokratna izjava za javnost del taktike za povečanje pritiska za dosego boljših pogojev. CISPE je srž problema prikazal z uporabo kalkulatorja cen storitev Azure. V obrazložitvi je vidno, da četudi lahko član združenja ponudi virtualne stroje za oddaljeno namizje po nižji ceni na uro kot Microsoft, zaradi pogojev licenciranja storitev programske opreme končna cena za tekmece ni konkurenčna.

Sporna je predvsem klavzula, kjer lahko Azure ponuja virtualizirano okolje Windows z možnostjo več sej na virtualni strežnik, ostali ponudniki pa te možnosti nimajo. V okolju Azure lahko naročnik z uporabo le treh virtualnih strojev tipično izvaja implementacijo virtualnega namizja, ki podpira 32 uporabnikov.

Tekmeci morajo zaradi Microsoftove licenčne politike za podporo istemu številu uporabnikov zagotoviti 32 virtualnih strojev, kar je desetkrat več strojev kot pri Azure. Celo pri cenejši strojni opremi (ceni VM na uro) so stroški podpore 32 uporabnikom za člana CISPE 2,5-krat višji od stroškov, ki jih zaračunava Microsoft.

Člani CISPE so prav tako nezadovoljni zaradi cen licenčnih pogodb za druge izdelke. Microsoft denimo zaračunava dvomestne odstotke več za uporabo licenc SQL Server Enterprise na strežnikih, ki niso Azure. CISPE trdi, da so te številke le vrh ledene gore in je tovrstnih primerov monopolnega zaračunavanja storitev še več.

Nekatere programe, vključno z aplikacijami Microsoft 365 Windows Apps, je bilo poleg tega doslej prepovedano uporabljati v oblakih konkurenčnih ponudnikov. CISPE tu negoduje, ker je pri tej točki Microsoft avgusta popustil, a le za ponudnika AWS.

Microsoft obtožbe ne želi komentirati, vendar pa velikan meni, da izračuni stroškov licenc CISPE ne odražajo dejanskih operativnih praks ponudnikov storitev v oblaku v zvezi z upravljanjem stroškov licenc in so navedbe pretirane.