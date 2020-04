Evropski komisar: Prisilno sledenje telefonom ne pride v poštev

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je zatrdil, da prisilni ukrepi sledenja mobilnim telefonom v Evropski uniji za sledenje okuženim z novim koronavirusom "ne pridejo v poštev". Kaj takega je po njegovih besedah možno le na prostovoljni podlagi in samo za zdravstvene oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več držav v sklopu prizadevanj za zajezitev širjenja covida-19 razvija mobilne aplikacije, ki bi s pomočjo pametnih telefonov omogočale prepoznavanje in opozarjanje ljudi v stiku z okuženo osebo.

"Ne pride v poštev, nikoli nikoli ne bomo podprli ukrepov, ki so prisilni," je v nedeljo v pogovoru za oddajo Le Grand Jury, ki so jo skupaj pripravili mediji RTL, Le Figaro in LCI, dejal Breton. "Kaj takega je mogoče izvesti izključno na prostovoljni bazi," je dodal.

Takšnih ukrepov se lahko po njegovih besedah "poslužujejo izključno zdravstvene oblasti". "Nikakor pa ne smejo imeti dostopa do tega pravosodne oblasti, policija ali komercialne zavarovalnice," je dodal.

Ta načela bodo po besedah komisarja vsebovana v naboru orodij, ki ga pripravlja Evropska komisija s ciljem določitve usmeritve o tem, "kaj mislimo, da se sme in kaj ne sme početi". "Cilj je, da ga v prihodnjih sedmih, desetih dneh sprejmejo vse države članice," je dejal.

Francoska vlada je prejšnji teden potrdila, da dela na aplikaciji, imenovani StopCovid, ki bi s pomočjo tehnologije bluetooth iskala in preprečevala stike okuženega z drugimi uporabniki.

Na vprašanje o morebitnih zlorabah takšnih sistemov je Breton odgovoril, da bo evropski nabor orodij vsebovala"izjemno močne varnostne omejitve".

Na splošno je komisar ocenil, da se bo treba po sprostitvi omejitev gibanja "naučiti živeti z virusom". Evropa se bo po njegovih ocenah čez nekaj mesecev povsem sama oskrbovala z zaščitnimi maskami, pri tem pa je pozdravil preusmeritev evropskih podjetij v proizvodnjo zaščitne opreme.

Na področju dobave zdravstvenih materialov po njegovih ocenah ne bi smelo biti zaprtih mej. Kar zadeva gibanje ljudi, pa meni, da "bomo morali za določen čas spremeniti način prehajanja mej". "A to je treba urediti na način, ki bo najbolj prilagodljiv, najbolj sorazmeren," je dejal.

Na vprašanje, ali bodo lahko Evropejci med poletnimi počitnicami potovali med državami na celini, ni znal odgovoriti. "Nimam odgovora na to vprašanje. Nacionalne zdravstvene oblasti so tiste, ki sprejmejo to odločitev. Mi bomo poskrbeli za pravila, da bi bile te odločitve čim bolj usklajene," je povedal.

STA