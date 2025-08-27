Evropski hotelirji napovedali skupinsko tožbo proti Booking.com

Več kot 10.000 evropskih hotelov se pripravlja na vložitev skupinske tožbe proti spletni platformi Booking.com. Gre za doslej najobsežnejši pravni postopek v evropskem gostinstvu, ki ga podpira tudi 30 nacionalnih združenj hotelirjev.

Pobudo vodi evropsko združenje HOTREC, ki združuje hotelirje, restavracije in kavarne iz 36 držav. Tožba bo vložena na Nizozemskem, kjer ima Booking.com svoj sedež.V tožbi sodelujejo tudi slovenski hotelirji, so potrdili v Turistično gostinski zbornici Slovenije (TGZS).

Platforma, ustanovljena leta 1996 v Amsterdamu, je v zadnjih dveh desetletjih postala globalni vzor spletne prodaje turističnih nastanitev. Od leta 2010 je posredovala več kot devet milijard rezervacij. Samo v letu 2024 je z 15-odstotnimi provizijami ustvarila približno 22,8 milijarde evrov prihodkov, čisti dobiček pa povečala za 37 odstotkov na pet milijard evrov. Podjetje je danes ocenjeno na 127 milijard evrov – trikrat več kot na primer Volkswagen.

Jedro tožbe je zahtevek za odškodnino zaradi domnevne škode, ki jo je Booking.com povzročil hotelirjem s svojo prevladujočo tržno močjo. Združenja trdijo, da so bili hoteli prisiljeni sprejeti cenovne pogoje platforme, zlasti t. i. klavzule o »najboljši ceni«. Te so od hotelirjev zahtevale, da na drugih spletnih straneh – tudi na lastnih – ne ponujajo nižjih cen, v nasprotnem primeru pa so jim grozile sankcije.

Poleg tega naj bi Booking.com hotelom omejeval možnost brezplačnih neposrednih rezervacij, ko gost najprej poišče ponudbo na platformi, nato pa rezervacijo opravi neposredno pri hotelu. Po mnenju hotelirjev so takšne prakse v zadnjih 20 letih močno omejile njihovo avtonomijo, zmanjšale neposredno prodajo in zavrle konkurenco, saj ima Booking.com danes v Evropi več kot 70-odstotni tržni delež.

Nemška hotelska zveza, ki zastopa 2.000 hotelov, je v podobnem primeru že dosegla prvo odločitev na Sodišču EU, kar evropski hotelirji razumejo kot pozitiven signal za uspeh tožbe. Čeprav pričakujejo dolg postopek, so prepričani, da bodo zmagali.

Na Booking.com pa svarijo, da je odločitev manj enoznačna, saj Sodišče EU ni neposredno razglasilo nezakonitosti takšnih klavzul, temveč poudarilo, da jih je treba presojati v vsakem posameznem primeru. Poleg tega se sklicujejo na raziskavo, po kateri je 74 odstotkov hotelirjev ocenilo, da jim sodelovanje s platformo prinaša večjo donosnost.