Evropske države razmišljajo o prepovedi ChatGPT

Po italijanski prepovedi programa umetne inteligence ChatGPT so o tem začele razmišljati še druge evropske države.

Italijanski informacijski pooblaščenec je odredil blokado spletne strani ChatGPT, saj po njihovih ugotovitvah storitev ne upošteva varovanja uporabniških podatkov, hkrati ne preverja starosti uporabnikov. Italijanski organ je dejal, da podjetje nima pravne podlage za zbiranje in hsranjevanje osebnih podatkov za treniranje algoritmov programa ChatGPT, poleg tega je program razkril uporabniške pogovore drugih uporabnikov in podatke o plačilih ter izpostavljal mladoletnike »absolutno neprimernim odgovorom«.

Po poročanju agencije Reuters pa naj bi tudi druge evropske države razmišljale o podobnih korakih. Nemški komisar za varstvo podatkov Ulrich Kelber je dejal, da bi lahko država teoretično začasno blokirala dostop do ChatGPT, tudi na Irskem in v Franciji pozorno spremljajo preiskavo Italije. Nekateri pravniki menijo, da bi se lahko pod drobnogledom znašla tudi Googlov sistem Bard in Microsoftov Bing (slednji ima enake temelje kot ChatGPT). EU pa pripravlja tudi zakon o umetni inteligenci, s katerim naj bi urejali razvoj in uvedbo tovrstnih programov.