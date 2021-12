Evropska vesoljska agencija: Elon Musk je premočan

Direktor Evropske vesoljske agencije Josef Aschbacher je opozoril na nevarnost, ki jo za raziskovanje vesolja in z vesoljem povezano gospodarstvo predstavlja neomejeno delovanje Elona Muska. Voditelje držav je pozval, naj prenehajo Musku omogočati dominacijo nad vesoljskim gospodarstvom, saj da si zaradi svoje moči Musk pravila piše kar sam.

V intervjuju za Financial Times je pojasnil, da morajo evropske države vsem operaterjem in drugim podjetjem zagotoviti enake pogoje (equal playing field) in pošteni trg. Trenutno je SpaceX premočno vodilni pri gradnji svoje konstelacije satelitov za satelitski internet. Samo letos so bili pripravljeni v omrežje Starlink vložiti 30 milijard dolarjev, kar je neprimerljivo s konkurenco. Aschbacher pojasnjuje, da je Starlink že tako velik, da mu regulatorji in konkurenca težko sledijo. To pa predstavlja nevarnost, da se razvije monopol.

SpaceX ima trenutno v lasti polovico vseh satelitov. Konkurenco predstavljajo britanski OneWeb, Amazonov Kuiper in projekt kitajske vlade, ki pa vsi še capljajo zadaj. Vse te konstelacije bodo namenjene zagotavljanju internetne povezljivosti, drugo generacijo satelitov v nizkih orbitah za druge namene pa napovedujejo še nekatera druga podjetja.

Trenutno ni globalne institucije, ki bi odobravala in nadzorovala izstrelitve satelitov. ITU sicer ureja uporabo frekvenc, medtem ko izstrelitve satelitov odobrijo kar posamezne države, od koder so izstreljeni. Bližamo se točki, ko bo satelitov preveč, kar bo predstavljajo nevarnosti za trčenja in lahko v skrajnem primeru onemogoči nadaljnje izstrelitve – ne le satelitov v orbito temveč nasploh raziskovanje vesolja. Astronome jezi tudi odblesk od satelitov, ki moti nočna opazovanja neba.

Financial Times