Objavljeno: 11.3.2025 08:00

Evropska podjetja želijo nadomestiti Starlink v Ukrajini

Evropska unija se pogaja s štirimi satelitskimi podjetji, ki bi lahko nadomestila Starlink v Ukrajini.

Starlink, ki je ključnega pomena za ukrajinsko vojsko pri koordinaciji napadov in prenosu podatkov s fronte, je v zadnjem času postal predmet političnih skrbi. Evropski voditelji namreč želijo zmanjšati odvisnost od podjetja Elona Muska, saj so se pojavile obtožbe, da so ZDA Ukrajini grozile z izklopom sistema, če ne bi izpolnila določenih zahtev.

V razpravah o nadomestni storitvi sodelujejo francosko-britanski Eutelsat, britanski Inmarsat, luksemburški SES in španski Hisdesat. Eutelsat, ki že ima 2.000 terminalov v Ukrajini, je optimističen glede možnosti hitre širitve. Njegova direktorica Eva Berneke trdi, da bi podjetje lahko doseglo enako število terminalov kot Starlink v nekaj mesecih.

Kljub optimizmu in napovedanim prizadevanjem bo zamenjava Starlinka zahtevna naloga, saj ima podjetje SpaceX v nizki orbiti že več kot 7.000 satelitov in 40.000 terminalov v Ukrajini. Dolgoročno pa EU računa na projekt IRIS², ki bo do leta 2030 vzpostavil evropsko satelitsko omrežje. Poleg tega obstaja možnost skupnega projekta Airbus-Leonardo-Thales Alenia Space, imenovanega Project Bromo, ki bi lahko konkuriral Starlinku na globalni ravni.