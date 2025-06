Evropska podjetja prepovedujejo Grok

Najnovejše poročilo podjetja za kibernetsko varnost Netskope razkriva, da je četrtina evropskih organizacij prepovedala uporabo umetne inteligence podjetja Elona Muska.

Generativno umetno inteligenco Grok podjetja xAI je tako prepovedalo bistveno več podjetij kot na primer ChatGPT (9,8 %) ali Gemini (9,2 %). Razlogi za prepoved vključujejo širjenje dezinformacij, kot so teorije o belem genocidu v Južni Afriki in dvomi o zgodovinskih dejstvih holokavsta, ki je povzročilo resne pomisleke glede varnosti in zanesljivosti orodja. Poleg tega pa je irska komisija za varstvo podatkov DPC aprila 2025 začela uradno preiskavo proti platformi X (prej Twitter) zaradi uporabe osebnih podatkov državljanov EU za učenje modela Grok brez ustreznega soglasja uporabnikov. Če bo ugotovljena kršitev Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), bi lahko podjetje X doletela kazen v višini do 4 % njegovega globalnega letnega prihodka. Tovrsten razvoj dogodkov poudarja naraščajočo potrebo po preglednosti in odgovornem ravnanju z osebnimi podatki pri razvoju in uporabi umetne inteligence v Evropi.