Evropska pobuda za digitalna plačila poziva k združitvi lokalnih denarnic za krepitev digitalne suverenosti EU

V evropskem prostoru se na področju digitalnih plačil dogaja pomemben premik, ki bi lahko dolgoročno preoblikoval finančno krajino celotne unije. Evropska pobuda za plačila (European Payments Initiative - EPI), ki jo podpirajo največje evropske banke in finančne ustanove, je predstavila ambiciozen načrt za povezovanje lokalnih mobilnih plačilnih rešitev v enoten evropski sistem. Namen pobude je okrepiti digitalno avtonomijo EU ter zmanjšati odvisnost od tujih tehnoloških velikanov, kot sta Apple in Google, ki trenutno prevladujeta v segmentu mobilnih denarnic.

Evropa sicer že ima številne uspešne lokalne digitalne plačilne sisteme, kot so iDEAL na Nizozemskem, Swish na Švedskem in Bizum v Španiji. A ti delujejo v nacionalnih okvirih, brez večje medsebojne povezljivosti. EPI zato poziva k združitvi teh rešitev v skupen okvir, ki bi omogočil evropskim potrošnikom brezhibno in varno uporabo mobilnih plačil po vsej EU. Ključna prednost takega sistema bi bila možnost enotnega dostopa do vseh evropskih storitev – brez potrebe po preklapljanju med aplikacijami ali pogojih, ki jih postavljajo ameriški ponudniki.

V odgovor je EPI uvedel novo plačilno shemo, ki temelji na takojšnjem plačilu, imenovano Wero. Ta vseevropska plačilna platforma lahko deluje na vseh evropskih trgih za lokalne in čezmejne transakcije. Wero bo od poletja 2025 naprej podpiral spletna plačila v Nemčiji in Belgiji, sledili pa bosta še Francija in Nizozemska. Do leta 2026 bo podpiral plačila v trgovinah in plačila z računi z uporabo QR kod in brezstične tehnologije.

EPI napoveduje, da do konca leta 2026 ne bo zajemal le plačil v e-trgovini in mobilni trgovini, temveč namerava podpreti tudi večkanalna plačila, plačila na prodajnih mestih/v trgovinah in plačila računov z uporabo QR kod ter evropskih standardov za NFC/brezstične transakcije.

S pobudo želijo ustanovitelji EPI ne le povečati konkurenčnost evropskih rešitev, temveč tudi okrepiti nadzor nad občutljivimi podatki uporabnikov. Vse večja digitalizacija pomeni tudi večje tveganje za zasebnost in varnost, zato je cilj, da bi podatki ostajali znotraj evropskih pravnih okvirjev. To pa ni mogoče, če ključno infrastrukturo upravljajo podjetja izven EU, ki so podvržena drugačnim regulativnim standardom.

Poleg varnosti EPI izpostavlja še pomen poenotenih uporabniških izkušenj in lažjega dostopa do digitalnih plačil za vse evropske državljane, ne glede na državo ali banko, pri kateri imajo odprt račun. Prvi koraki v tej smeri že potekajo, saj EPI sodeluje z več bankami, regulatorji in tehnološkimi partnerji, s ciljem, da bi v prihodnjih letih predstavili enotno evropsko mobilno denarnico.

Če bo pobuda uspešna, bi to lahko pomenilo prelomnico za digitalno prihodnost Evrope – ne le na področju plačil, temveč tudi kot simbol skupne digitalne identitete, ki temelji na zaupanju, varnosti in sodelovanju.