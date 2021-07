Evropska komisija želi sledljivost kriptovalut

Kriptovalute sicer niso nove, so pa še vedno precejšnja anomalija v natančno reguliranem in preglednem finančnem sistemu, zato države iščejo nove zakonske ureditve. Evropska komisija je predstavila štiri zakonodajne predloge, s katerimi želijo okrepiti pravila o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT). Med drugim želijo uvesti večjo sledljivost transakcij s kriptovalutami.

S predlagano reformo bi pravila AML/CFT veljala za vse vrste transkacij s kriptovalutami in drugimi sorodnimi digitalnimi sredstvi. To predvideva popolno sledljivost prenosov v kriptovalutah ter prepoved anonimnih denarnic. Kdorkoli bi omogočal poslovanje s kriptovalutami, bi moral identificirati svoje stranke. Vse to že velja za klasične finančne storitve, zato je le vprašanje časa, kdaj bo tudi za kriptovalute.

V zakonodajnem svežnju je še nekaj drugih predlogov, denimo omejitev velikih gotovinskih plačil v EU na 10.000 evrov. To bi bila zgornja meja, lahko pa države obdržijo ali uveljavijo nižje omejitve. V več kot polovici članic omejitve glede najvišjih gotovinskih plačil že obstajajo.

Preden bi nova zakonodaja začela veljati, jo morajo potrditi države članice in Evropski parlament, kar traja vsaj dve leti.

Evropska komisija