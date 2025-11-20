Evropska komisija želi razmontirati GDPR in druge zaščite zasebnosti

Evropska komisija je javno predstavila kontroverzni paket sprememb evropske zakonodaje, s katerim rahlja določbe Splošne uredbe (GDPR), SDG, akta o podatkih, direktive NIS 2, direktive CER in akta o umetni inteligenci, hkrati pa razveljavlja nekatere druge uredbe in direktive. Gre za obsežen zakon (omnibus), ki posega v več delov zakonodaje.

Organizacije za zaščito pravic potrošnikov opozarjajo, da gre za velike posege v raven zaščite potrošnikov, brez otipljivih koristi za evropsko gospodarstvo. Menijo, da je to darilo predvsem ameriškim tehnološkim velikanom. Opozarjajo, da je paket sprememb škodljiv.

Evropska komisija bo za uzakonitev sprememb potrebovala soglasje Evropskega parlamenta in držav članic, zastopanih v Svetu. V Parlamentu se nakazuje nasprotovanje, saj se pojavljajo opozorila o resnih posegih in nižanju standardov. Nova zakonodaja med drugim dovoljuje učenje modelov umetne inteligence na osebnih podatkih, če je to potrebno za zasledovanje legitimnih interesov. Prehodno obdobje bo daljše, uvaja se tudi enotni obrazec za prijavo varnostnih incidentov. Soglasja za uporabo piškotkov bodo ukinjena (ki jih res ne bomo pogrešali). Spremembe se obetajo tudi na področju GDPR.

Omnibus