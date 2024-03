Evropska komisija začela preiskavo Appla, Googla in Facebooka zaradi domnevnih kršitev DMA

Ni še minil mesec, odkar se v EU v celoti uporablja akt o digitalnih trgih (DMA), pa je Evropska komisija že začela preiskavo treh domnevnih kršiteljev. V začetku tedna so iz Bruslja sporočili, da preiskujejo Apple, Alphabet (Google) in Meto (Facebook). Podjetja bodo morala dokazati, da so nekatere nedavne spremembe v njihovih storitvah in pogojih uporabe v skladu z DMA.

Omenjena podjetja sodijo med tako imenovane vratarje (gatekeepers), ki imajo zaradi svoje velikost in vpliva na internetu strožje pogoje po DMA. Apple bo moral dokazati, da nedavne spremembe pogojev uporabe App Stora ustrezajo DMA. Odslej mora Apple dovoliti uporabo zunanjih plačilnih sistemov in distribucijo aplikacij mimo App Stora, a so za to uvedli številne provizije, o katerih upravičenosti Komisija dvomi. Sem sodi na primer core technology fee, ki stane 0,50 evra na vsako namestitev aplikacije (prvih milijon je zastonj), če se ne namešča prek App Stora. Druga težava so določene aplikacije v ekosistemu iOS, ki jih ni možno odstraniti, kar je v nasprotju z DMA.

Tudi Google je moral poskrbeti, da je njegova tržnica z aplikacijami odprta, kar je veljalo že prej. Preverili bodo, ali so pravila poštena. Prav tako je problematično favoriziranje lastnih storitev, denimo Google Shopping ali Hotels.

Meta pa ima druge težave. Uporabnike je domala prisilila v deljenje podatkov, saj imajo na voljo zgolj dve možnosti: plačilo naročnine ali uporabo brezplačne verzije aplikacij, ki pa delijo podatke. To po mnenju Komisije ni svobodna privolitev, kot jo zahteva DMA.

