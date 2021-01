Evropska komisija kaznovala Valve zaradi geografskih omejitev pri nakupu iger

Valve kot ponudnik platforme Steam in pet založnikov iger so skupaj dobili 7,8 milijona evrov kazni, ker so kršili evropska pravila o konkurenci in enotnem trgu. Evropska komisija je v štiri mesece trajajoči preiskavi ugotovila, da geoblokiranje iger na posamezne države ni v skladu z enotnim trgom, ki velja v državah enotnega evropskega gospodarskega prostora.

Kaznovani so Bandai Namco (340.000 evrov), Capcom (396.000 evrov), Focus Home (2.888.000 evrov), Koch Media (977.000 evrov) in ZeniMax (1.664.000 evrov). Podjetja so zaradi sodelovanja s Komisijo prejela 10- ali 15-odstotni popust na kazen. Valve ni sodeloval, zato je bil oglobljen s 1.624.000 evri. Komisija je ugotovila, da so kršitve trajale od leta 2007 do 2018. V tem času je Valve na predlog založnikov omejeval, kje se lahko prodajajo posamezni naslovi in po kakšnih cenah. V praksi je to pomenilo, da aktivacijski ključ iz ene države v drugi ni vedno deloval.

To ni v skladu z evropsko uredbo 2018/302, ki takšno diskriminacijo na podlagi prebivališča, državljanstva ali sedeža prepoveduje. Izjeme so nekatere regulirane storitve in proizvodi, denimo mobilna naročnina (kjer se obračunavajo pribitki na stalno gostovanje) ali alkohol. Sicer pa morajo biti storitve v EU dostopne vsem prebivalcem ne glede na državo prebivanja.

Treba pa je priznati, da je kazen 1,6 milijona evrov za Valve smešna. V letu 2017 je Steam prinesel 4,3 milijarde dolarjev prihodkov, zato kazen v višini 0,4 promila kaj dosti ne pomeni. Je pa res, da je Evropska komisija odredila tudi prenehanje kršitev, sicer bi grozile dodatne globe. In to je v resnici tisto glavno sporočilo postopkov Komisije.

Evropska komisija