Evropska komisija je Microsoftu odobrila nakup igralnega studia Bethesda

Lanskega septembra je Microsoft sporočil, da se je dogovoril za nakup podjetja ZeniMax Media, lastnika izredno popularnega založnika računalniških iger Bethesda Softworks. Evropska komisija je nakup sedaj odobrila.

Pri Evropski komisiji so zapisali, da je nakup v skladu z načeli skupnega tržišča Evropske unije in ne predstavlja nevarnosti za konkurenco na tržišču, zato so ga odobrili. Nakup je vreden 7,5 milijarde dolarjev, po zaključku pa bo imel Microsoft v lasti 23 studijev, ki razvijajo originalne igre za računalnike in seveda igralne konzole. Osnovna ideja tudi tega nakupa je, da bodo igre podjetja Bethesda del igralne naročnine Xbox Game Pass.

Bethesda ima v lasti tudi podjetja, ki izdelujejo igre Doom (ID Studio) in Wolfenstein (MachineGames), zato je Microsoftov nakup zelo pomemben. Kot kaže, bo Microsoft podjetje vodil kot samostojno, z obstoječim vodstvom, kot to že počne s prejšnjimi večjimi nakupi Mojang, LinkedIn in GitHub.