Objavljeno: 12.11.2025 07:00

Evropska komisija išče načine za prepoved uporabe Huaweijeve in ZTE-jeve opreme

Evropska komisija želi prisiliti države članice, da bi v svojih telekomunikacijskih prenehale uporabljati opremo kitajskih proizvajalcev Huawei in ZTE. Stališča različnih držav se trenutno močno razlikujejo, prepovedi na nivoju celotne Unije pa ni. V Veliki Britaniji in Švedski so kitajsko opremo že prepovedali, Nemci in Finski razmišljajo o dodatnih omejitvah, medtem ko na primer Španija in Grčija težav ne vidita in nadaljujeta postavljanje.

Pred petimi leti je Komisija sicer izdala priporočilo, naj države ne uporabljajo opreme tveganih proizvajalcev, kamor sodita tudi Huawei in ZTE. A priporočilo ni zavezujoče, kar želi Komisija sedaj spremeniti, pri čemer je za projekt odgovorna podpredsednica Komisije iz Finske Henna Virkkunen.

V Bruslju so čedalje bolj zaskrbljeni zaradi tveganj, ki naj bi jih predstavljala uporaba kitajske opreme. Zato preučujejo, kakšne vzvode imajo za omejevanje te uporabe. Ena izmed možnosti je zadrževanje sredstev iz finančne iniciative Global Gateway, če bodo predlagane rešitve kitajskih proizvajalcev. Gre tako za fiksna omrežja kot mobilna omrežja pete generacije.